Алёна Бронникова В Прикамье планируют ввести вознаграждение за сообщения о пьяных водителях Нововведение может начать действовать с 2024 года Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Пермском крае планируют выплачивать денежное вознаграждение за предоставление информации в правоохранительные органы о нетрезвых водителях. Как сообщает ИА «Текст», данную меру введут с 2024 года.

Предполагается, что сумма премирования за сведения о нарушающих правила дорожного движения водителях составит 5 тыс. руб. При этом получить деньги можно будет только в том случае, если факт несоблюдения закона будет доказан, а нарушитель понесёт наказание.

«Выплату можно будет получить, только если сообщение гражданина послужило поводом к возбуждению дела об административном правонарушении по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ или поводом к возбуждению уголовного дела по ст. 264, 264.1 УК РФ», — уточняет издание.

Сообщить о пьяных водителях можно будет по телефону, лично или через интернет-приёмную. На данный момент в ГИБДД Пермского края работает телеграм-бот, который позволяет принимать анонимные обращения о водителях, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, однако выплат за предоставление информации не предусмотрено.

«Новый компаньон» направил запрос в краевое МВД.

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