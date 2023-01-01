Пермский край поставил в регионы России более 50 тысяч новогодних ёлок Это на 60% больше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

С начала 2023 года из Пермского края в другие регионы России вывезено 50,84 тыс. шт. новогодних елей, сосен и пихт. Это на 60% больше, чем в 2022 году (32,05 тыс. шт.). Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермского края.

В этом ведомстве все новогодние деревья перед экспортом проходят обязательный карантинный фитосанитарный контроль.

Последняя партия в 8,35 тыс. шт. 20 ноября была направлена из Большесосновского района в Башкортостан, в Брянскую, Воронежскую, Московскую, Нижегородскую, Ульяновскую области и в Санкт-Петербург.

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