В Прикамье накажут водителя автобуса, на которого пожаловались в Интернете Шофёр выехал на встречную полосу в неположенном месте Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал ЧП Пермь

В Березниках Пермского края сотрудники ГИБДД в ходе мониторинга Интернета обнаружили видеозапись, на которой водитель пассажирского автобуса на трассе Пермь—Березники грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения в зоне действия запрещающего знака, совершив двойной обгон в подъём с нулевой видимостью.

Сотрудниками полиции водитель был установлен. Им оказался 51-летний мужчина. За нарушение ПДД в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Наказание, которое грозит водителю, — штраф 5 тыс. руб.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не быть равнодушными и сообщать о нарушениях правил дорожного движения водителями на официальный сайт Госавтоинспекции в раздел «Приём обращений» гибдд.рф/request_main. «Это может предотвратить трагедию на дороге», — пояснили в ГИБДД.

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