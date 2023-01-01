Алёна Бронникова Большую часть расходов жителей Пермского края составляют траты на еду и жильё Эксперты выяснили, на что чаще всего уходят зарплаты пермяков Поделиться Твитнуть

По информации службы исследований hh.ru, большую часть зарплаты жители Пермского края тратят на покупку еды. Так ответили 42% респондентов. Опрос проводился среди трудоустроенных соискателей из Прикамья. Их попросили выделить две основные статьи расходов за месяц.

Среди ответивших, что основные траты уходят на еду, большинство были представителями сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56% респондентов). Реже на эту статью расходов тратят работники розничной торговли (30%).

На втором месте по основным расходам оказались аренда жилья и ипотека. Значительная часть зарплат на это уходит у 34% жителей региона. Из них чаще всего это медицинские работники (55%), а реже — сотрудники сфер транспорта, логистики и безопасности (по 25%).

Третье место в топе расходов заняли коммунальные платежи (31%). Больше всего на них тратят пермяки, работающие в сфере безопасности (48%), и в меньшей степени — сотрудники инвесткомпаний (14%).

Эксперты выяснили, что расходы на оплату жилья преобладают среди молодых соискателей. В возрасте от 18 до 24 лет эту статью отметили 45% респондентов, в возрасте от 25 до 34 лет — 44%. На коммунальные расходы больше всего тратит старшее поколение: 42% жителей Прикамья в возрасте 45-54 лет и 51% старше 55 лет.

Респонденты также отмечали, что часто платежи по потребительским кредитам (27%) отнимают значительную часть доходов и траты на детей (25%). В числе крупных статей расходов реже всего называли «Уход за собой» и «Образование» (по 2%), «Связь, ТВ и интернет» (3%), «Досуг» и «Лечение» (по 6%).

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