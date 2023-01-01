Максим Артамонов В Перми за три дня снегопада выпало 63% от месячной нормы осадков Городские власти обещают продолжить расчистку улиц в круглосуточном режиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми закончился интенсивный снегопад, который шёл практически трое суток. За это время выпало 35 мм осадков (63% от месячной нормы). По данным синоптиков, высота снежного покрова достигла 31 см, что является максимальным значением для ноября с 2016 года. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Чиновник заявил, что расчистка улиц Перми от снега сейчас продолжается в круглосуточном режиме.

«Особое внимание — на вывоз снега, тротуары, остановки, очистку от валов снега. Сегодня ночью в Перми работало 190 единиц техники и 116 человек, за 2 дня на полигон вывезено 9 тыс. куб. м снега. Во время снегопада подрядчики были сосредоточены на прометании проезжей части, чтобы обеспечить движение транспорта, и расчистке пешеходных дорожек".

Глава Перми также отметил, что «сейчас нужно вывозить снег по максимуму, поэтому перед подрядчиками поставлена задача не снижать темпов работы».

Напомним, ранее, ночью 23 ноября, для расчистки от снега улиц и тротуаров Перми подрядчики задействовали 184 единицы техники. За ночь на полигоны было вывезено 3,2 тыс. куб. м снега.

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