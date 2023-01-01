За ночь с улиц Перми вывезли более 3 тысяч кубометров снега К расчистке привлекли 184 единицы техники Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Для расчистки от снега улиц и тротуаров Перми ночью 23 ноября подрядчики задействовали 184 единицы техники. За ночь на полигоны было вывезено 3,2 тыс. кубометров снега. Об этом в своём telegram-канле сообщил глава города Эдуард Соснин.

Он отметил, что в условиях непрекращающихся снегопадов ему регулярно докладывают, как организована уборка и вывозка снега, но накануне поздно вечером он лично провёл совещание с подрядчиками.

«Я решил проверить сам. Подрядчики работают в усиленном режиме. Понимают всю степень ответственности, которая на них лежит, — написал мэр. — Поставил задачу сосредоточиться на уборке снега с парковочных карманов и подходов к остановкам общественного транспорта».

Соснин добавил, что объемы вывоза снега с городских улиц будут наращиваться.

По данным синоптиков, сильные снегопады в Перми продолжатся до конца дня 23 ноября. К вечеру среды в краевом центре выпала половина месячной нормы осадков.

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