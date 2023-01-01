Минимущества Прикамья выставило на торги участок краевой психиатрической больницы Он находится в Березниках Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

В Березниках выставлен на торги земельный участок и имущественный комплекс по ул. Деменева, 4а. Ранее здесь размещалось отделение токсикологии — березниковский филиал краевой психиатрической больницы (сооружения не используются с 2019 года). Об этом сообщили в минимущества.

Стартовая цена двухэтажного здания площадью 614 кв. м, а также кирпичного сарая площадью 51,2 кв. м., кирпично-металлического забора с сеткой-рабицей протяжённостью 226 м и участка площадью 38 соток — 1,4 млн руб.

Торги пройдут на площадке «Сбербанк-Автоматизированная система торгов». Заявки принимаются до 1 декабря 2023 года.

Здание уже пытались продать в 2021, 2022 и весной 2023 года. Каждый раз торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия желающих приобрести бывшую больничную недвижимость. Последний раз лот пытались реализовать по цене 2,4 млн руб.

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