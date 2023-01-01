Директором Фонда грантов губернатора Пермского края избран Сергей Воробьёв Он вступит в должность с 4 декабря Поделиться Твитнуть

Сергей Воробьёв / фото: Фонд грантов губернатора Пермского края

На заседании Совета Фонда грантов губернатора Пермского края 23 ноября принято единогласное решение об избрании на пост директора Фонда Сергея Воробьёва. Об этом сообщается на сайте организации. Напомним, занимавшая директорскую должность с 2021 года Елена Малкова объявила об отставке.

Сергей Воробьёв родился 4 сентября 1978 года. В 2005-ом окончил ПГТУ по специальности «электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», работал ведущим инженером отдела автоматизированных систем управления производством ОАО «АВИСМА». В 2009 году окончил Уральскую академию государственной службы, специальность — менеджмент организации. Долгое время работал в сфере молодёжной политики в Березниках, в настоящее время занимает пост заместителя главы березниковской администрации.

Сергей Воробьёв вступит в должность директора Фонда 4 декабря.

О том, что экс-проректор по молодёжной политике ПГНИУ Елена Малкова покидает пост руководителя Фонда, стало известно в середине ноября. Сама Малкова сообщила об этом в соцсетях.

«Возможно, своим решением я предвосхитила действия оппонентов, приняв решение (ещё в августе) о завершении этапа своей жизни под названием «фонд» и о подготовке к новому (название ещё не придумала). Но хочу вам сказать: в работе грантооператора — в распределении бюджетных средств на поддержку инициатив можно действовать открыто, честно, добросовестно, не продаваясь ни за деньги, ни за власть, не поддаваясь на провокации в СМИ, пабликах, социальных сетях», — написала она тогда на личной странице ВКонтакте.

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