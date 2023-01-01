Из-за снегопада автобус со студентами из Перми застрял на трассе в Удмуртии Молодым людям помогают спасатели Поделиться Твитнуть

фото: управление МЧС по Удмуртской республике

Автобус со студентами, которые ехали из Казани в Пермь, застрял на трассе под Воткинском в Удмуртии из-за снегопадов, сообщили в МЧС по Удмуртской республике.

«Мы из Перми, возвращаемся из Казани, где были на экскурсии, — передаёт udm.aif.ru слова одной из студенток в автобусе. — Стоим тут уже весь день. Нас очень вкусно покормили, с нами все вежливо общаются. Родители не переживают, они знают, в каких мы надёжных руках».

В МЧС добавили, что на трассе сейчас развернуты стационарные и мобильный пункты обогрева. Водители и пассажиры могут там отдохнуть, выпить чаю, зарядить телефоны.

На этой дороге также работают четыре единицы техники от Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики. Снегоход, аварийно-спасательные автомобили и машина повышенной проходимости с функцией обогрева. Спасатели проводят мониторинг обстановки на дороге, к ним могут обращаться водители, которым нужно топливо.

Как сообщили синоптики, за сутки в Удмуртии выпало до 50 мм осадков.

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