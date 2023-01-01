Власти Перми усилили контроль за качеством уборки крыш Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В связи со значительным количеством осадков городской департамент жилищно-коммунального хозяйства направил предупредительные письма всем управляющим организациям, в которых сообщается о необходимости своевременной уборки снега на придомовых территориях и с крыш домов. Параллельно специалисты Городской административно-технической инспекции усилили контроль за состоянием дворов и кровель. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время проведения проверок 21 и 22 ноября зафиксировано 289 придомовых проездов и 225 пешеходных тротуаров, которые не были очищены от снега. Кроме того, у 967 многоквартирных домов не были должным образом убраны входные группы подъездов. Управляющим организациям было направлено 604 уведомления о необходимости устранения этих нарушений. Особое внимание инспекторы уделяли состоянию кровли, на 96 домах были зафиксированы снежно-ледовые образования на крышах и козырьках подъездов.

Больше всего нарушений было выявлено в отношении дворов, обслуживаемых управляющими компаниями «Жилстандарт-П» в Дзержинском и Индустриальном районах, «Основа» в Кировском, Ленинском и Свердловском районах, а также «Экском» в Мотовилихинском и Свердловском районах. Были также зафиксированы нарушения в отношении зданий, находящихся под управлением Управляющих компаний «Водолей», «Жук» и «Пермкоммуналсервис». Нерасчищенные дворы располагаются, например, на улицах Старцева, Гашкова, Дружбы, Закамской, Капитана Пирожкова, Ласьвинской, Солдатова, Крупской, Моторостроителей и Чернышевского. Инспекторы повторно проведут проверку качества уборки на этой территории.

Напомним, что если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо связаться с обслуживающей организацией, а при отсутствии реакции обратиться в администрацию района, департамент ЖКХ администрации города Перми или инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

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