Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-театр переносит премьеру «технологического мюзикла» Причина — необходимость протестировать «поющую» технику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском академическом Театре-Театре перенесли дату премьеры мюзикла «Серёжа очень тупой» (16 +). Причина — технические недоработки. Спектакли, намеченные на 23, 24 и 25 ноября, отменены, зрителям обещана 100 %-ная компенсация стоимости билетов. Повезло тем, кто купил билеты на 26 ноября: этот показ состоится и будет считаться официальной премьерой, однако спектакль продёт в тестовом режиме. Если всё будет удачно, то запланированные на декабрь показы оставят в афише; если будут накладки, то перенесут ещё на месяц.

Это действительно очень сложный технологически спектакль. Композитор Владимир Раннев написал партитуру для бытовых приборов — холодильников, пылесосов, телевизоров, тостеров, плазменных панелей, плит, тренажёров, стиральных и посудомоечных машин, блендеров и пр. — всего около сотни разнообразных бытовых приборов, чьи звуки собираются в партитуру благодаря особому midi-интерфейсу, созданному специально для проекта. Это именно «живой» оркестр, без фонограммы — все инструменты звучат in real time, как традиционные оркестры в операх и мюзиклах.

Кроме того, в спектакле много видеоэффектов, создаваемых с помощью smart-панели.

Неудивительно, что возникли технические сложности. Машинерия спектакля требует доводки. По информации «Нового компаньона», автор оперы Владимир Раннев сам просил отложить премьеру и не звать журналистов на тестовый показ.

«Серёжа очень тупой» — вообще, не самое «везучее» название в российском театре, хотя и очень популярное. Недавно драматический спектакль по пьесе Дмитрия Данилова, которая легла в основу и пермской постановки, сняли из репертуара Качканарского театра, поскольку кому-то из зрителей название показалось оскорбительным.

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