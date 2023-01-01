Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр обнародовал график премьер до конца года Все ближайшие спектакли будут музыкальными Поделиться Твитнуть

До конца календарного года в Театре-Театре состоится несколько премьер, о которых художественный руководитель театра Борис Мильграм рассказал на пресс-завтраке, организованном Министерством культуры Пермского края.

С 9 по 12 ноября пройдёт премьерная серия показов музыкальной комедии «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+), поставленной самим Мильграмом.

Амбициозный музыкант Сергей Сергеевич руководит вокальным ансамблем «Наитие» при доме культуры и грезит о всемирной популярности. Решено: нужно покорять Евровидение! У Сергея Сергеевича в арсенале целых пять звёзд почти 90-летней выдержки — пять бодрых, позитивных и талантливых пенсионерок. Успех обеспечен. Однако путь к нему оказывается тернист…

Борис Мильграм, художественный руководитель Театра-Театра:

— На следующей неделе выйдет очень смешная комедия «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел», чтобы всех повеселить, что мы очень редко делаем, практически никогда.

При очень простом сюжете это история дорога мне тем, что она — о бесконечности жизни. Эти невероятно смешные старухи из ансамбля «Наитие» — очень трогательные. Они уже никому не нужны, поэтому держатся друг за друга, вместе наполняют свою жизнь какими-то бесконечными придумками — и так по-настоящему живут.

Музыку «Сергея Сергеевича» написали уральские композиторы Александр Пантыкин и Татьяна Виноградова, авторы либретто Николай Коляда, Александр Пантыкин и Татьяна Ширяева. Художник-постановщик — Ирэна Белоусова. В ролях — Евгения Барашкова, Татьяна Виноградова, Наталья Макарова, Елена Старостина, Татьяна Синёва и Мария Полыгалова. В роли Сергея Сергеевича — культовый актёр Театра-Театра Альберт Макаров.

Особая «фишка» постановки — живая музыка в исполнении популярнейшего квартета русских народных инструментов «Каравай». Разнообразие стилей и использование неожиданных приёмов, харизма и энергетика артистов превращают каждый номер в настоящий музыкальный аттракцион.

С 23 по 26 ноября пройдут премьерные показы долгожданного экспериментального мюзикла Владимира Раннева «Серёжа очень тупой» (16+) по знаменитой пьесе Дмитрия Данилова.

Действие происходит в обычной городской квартире, избыточно заставленной разнообразной бытовой техникой. При появлении странных курьеров, которые привезли программисту Серёже таинственную посылку, эта техника чудесным образом оживает и обретает самостоятельное существование, свой в буквальном смысле голос — то ли она «подпевает» курьерам, то ли, наоборот, о чём-то предупреждает главного героя...

Музыкальная партитура оперы Владимира Раннева имеет вокальную (пять певцов) и инструментальную составляющие. В роли музыкальных инструментов выступают холодильники, пылесосы, телевизоры, тостеры, плазменные панели, плиты, тренажёры, стиральные и посудомоечные машины, блендеры и пр. — около сотни разнообразных бытовых приборов, чьи звуки собираются в партитуру благодаря особому midi-интерфейсу, созданному специально для проекта. Таким образом, в спектакле помимо вокалистов участвует оркестр бытовых приборов, причём именно «живой» оркестр, без фонограммы — все инструменты звучат in real time, как традиционные оркестры в операх и мюзиклах.

Певцы в этом спектакле — драматические актёры, играющие Серёжу, его жену Машу и троих загадочных курьеров. В заглавной роли — молодой актёр Никита Курицын, который обещает стать ещё одной звездой этого театра.

Художником-постановщиком спектакля является Марина Алексеева, постоянный соавтор Владимира Раннева. В частности, они вместе ставили в Перми перформанс «Рабочий посёлок. Детали», получивший «Особый приз» премии им. Сергея Курёхина.

С 8 до 12 декабря будут идти премьерные показы ещё одной музыкальной постановки — истории про учеников элитной школы «Удачи, Марк!» (12+). Музыку специально для проекта написала Ольга Шайдуллина, автор оперы для драматических артистов «Антигона» (16+), либретто — Никита Рязанский. Ставит спектакль Алексей Крикливый, известный пермякам по очень неординарной постановке «Одиссеи» Гомера в Театре-Театре в 2014 году.

О других культурных событиях ближайшего месяца читайте в «Новом компаньоне» 6 ноября.

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