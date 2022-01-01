Максим Артамонов
Проект музея PERMM о Рабочем посёлке получил премию Сергея Курёхина
Аудиовизуальный перформанс «Рабочий посёлок. Детали» выиграл особый приз
Проект музея современного искусства PERMM, который посвящён Рабочему посёлку, получил особый приз премии Сергея Курёхина. Оглашение лауреатов состоялось 18 декабря в Санкт-Петербурге.
Напомним, в начале ноября стало известно, что аудиовизуальный перформанс «Рабочий посёлок. Детали» Музея PERMM вошёл в лонг-лист премии Курёхина и претендовал на победу в главной номинации — гран-при «Поп-механика». Однако в этой номинации победил проект Элины Петровой, Филиппа Виноградова и Анны Поспеловой «Лекция-перформанс «РыСи».
Премьера перформанса «Рабочий посёлок: детали» состоялась в декабре 2021 года на фасаде дома № 77 по ул. Уральской.
В фильме создатели перформанса — художница Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратор Наиля Аллахвердиева и председатель совета Рабочего посёлка Анастасия Мальцева — рассказывают, почему реконструкция микрорайона силами сообщества жителей — уникальное для России явление.
Фильм повествует о том, как провести интервью людей с разным опытом общественных событий и сложить из них пьесу; как вторгнуться в жилые пространства и установить в квартирах посреди книг, цветов и кастрюль 38 проекторов, а затем запустить их синхронно; как жители целого дома должны были на несколько дней стать частью команды создателей.
Для этого на лестничных маршах располагались музыканты (МАСМ) и вокалисты (N’Caged) — они исполнили документальную пьесу на музыку Владимира Раннева, текстом для которой стали фрагменты десятков интервью людей, чья жизнь была связана с Рабочим посёлком.
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