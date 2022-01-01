Максим Артамонов Проект музея PERMM о Рабочем посёлке получил премию Сергея Курёхина Аудиовизуальный перформанс «Рабочий посёлок. Детали» выиграл особый приз Поделиться Твитнуть

проект «Рабочий посёлок. Детали» / кадр из фильма "Музеи без границ"

Проект музея современного искусства PERMM, который посвящён Рабочему посёлку, получил особый приз премии Сергея Курёхина. Оглашение лауреатов состоялось 18 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, в начале ноября стало известно, что аудиовизуальный перформанс «Рабочий посёлок. Детали» Музея PERMM вошёл в лонг-лист премии Курёхина и претендовал на победу в главной номинации — гран-при «Поп-механика». Однако в этой номинации победил проект Элины Петровой, Филиппа Виноградова и Анны Поспеловой «Лекция-перформанс «РыСи».

Премьера перформанса «Рабочий посёлок: детали» состоялась в декабре 2021 года на фасаде дома № 77 по ул. Уральской.

В фильме создатели перформанса — художница Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратор Наиля Аллахвердиева и председатель совета Рабочего посёлка Анастасия Мальцева — рассказывают, почему реконструкция микрорайона силами сообщества жителей — уникальное для России явление.

Фильм повествует о том, как провести интервью людей с разным опытом общественных событий и сложить из них пьесу; как вторгнуться в жилые пространства и установить в квартирах посреди книг, цветов и кастрюль 38 проекторов, а затем запустить их синхронно; как жители целого дома должны были на несколько дней стать частью команды создателей.

Для этого на лестничных маршах располагались музыканты (МАСМ) и вокалисты (N’Caged) — они исполнили документальную пьесу на музыку Владимира Раннева, текстом для которой стали фрагменты десятков интервью людей, чья жизнь была связана с Рабочим посёлком.

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