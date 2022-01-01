Максим Артамонов Проект музея PERMM о Рабочем посёлке вошёл в лонг-лист премии Сергея Курёхина Он претендует на гран-при «Поп-механика» Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Пресс-служба краевого минкульта сообщает, что проект музея современного искусства PERMM, который посвящён Рабочему посёлку в Мотовилихе, вошёл в лонг-лист премии Сергея Курёхина. Теперь он претендует на победу в главной номинации — гран-при «Поп-механика».



Речь идёт об аудиовизуальном перформансе «Рабочий посёлок: детали», премьера которого состоялась в декабре 2021 года на фасаде дома № 77 по ул. Уральской.



В фильме создатели перформанса — художница Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратор Наиля Аллахвердиева и председатель совета Рабочего посёлка Анастасия Мальцева — рассказывают, почему реконструкция микрорайона силами сообщества жителей — уникальное для России явление.



Фильм повествует о том, как провести интервью людей с разным опытом общественных событий и сложить из них пьесу; как вторгнуться в жилые пространства и установить в квартирах посреди книг, цветов и кастрюль 38 проекторов, а затем запустить их синхронно; как жители целого дома должны были на несколько дней стать частью команды создателей.



Для этого на лестничных маршах располагались музыканты (МАСМ) и вокалисты (N’Caged) — они исполнили документальную пьесу на музыку Владимира Раннева, текстом для которой стали фрагменты десятков интервью людей, чья жизнь была связана с Рабочим посёлком.





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