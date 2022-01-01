Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM выходит на экраны Передача о музее вышла на канале «Культура», а на YouTube опубликован фильм о перформансе, созданном в PERMM Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Музеи без границ"

Музей современного искусства PERMM стал первым героем документального цикла «Музеи без границ» (12+) на телеканале «Россия — Культура». Документальный сериал, автором которого выступила Фёкла Толстая, создан по инициативе Благотворительного фонда Владимира Потанина. Музеи, принявшие участие в проекте, являются победителями грантовых конкурсов Фонда Потанина: «Меняющийся музей в меняющемся мире», «Музей без границ», «Эффективная филантропия».

Премьера цикла, состоящего из восьми серий, состоялась 30 апреля, фильмы будут выходить в эфир до 10 мая включительно, и сегодня уже открыт доступ к просмотру первых четырёх серий.

Каждый фильм — рассказ о деятельности музеев нового типа, которые не просто сохраняют и показывают посетителям историческое наследие, но выходят за рамки привычной музейной деятельности, используя современные форматы взаимодействия с аудиторией.

В первом фильме цикла Фёкла Толстая изучает выставки музея PERMM, участвует в мастерской и экскурсии для подростков, посещает музейное хранилище, гуляет вдоль Речного вокзала, спускается в долину Егошихи, знакомится с командой музея и волонтёрами. Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева рассказывает в фильме о ценности искусства в городской среде, о взаимодействии с властью, городом и его жителями, о «культурной революции» и уникальной коллекции «бедного» искусства.

Фёкла Толстая, автор и ведущая проекта:

— На наших глазах музеи меняются. Из чопорных хранилищ старых предметов они превращаются в живые пространства, где с посетителем говорят на понятном ему языке, ведут с ним диалог, обращаются к его чувствам. Я хочу показать лучшие примеры музеев нового типа и разобраться, для чего же в наше время нужны музеи. Для проекта мы искали людей неравнодушных. Если человек яркий, увлечённый, то всё вокруг наполняется жизнью.

Первый фильм посвящён музею PERMM. Его директор Наиля Аллахвердиева уверена, что современное искусство позволяет каждому человеку почувствовать себя художником, творцом, в том числе, творцом своего счастья.

Оксана Орачева, генеральный директор Фонда Потанина:

— Музей — это важная часть нашей жизни, пространство знания и творчества. Хочется, чтобы музеи развивались, становились более современными и открытыми, поэтому фонд стремится поддерживать интересные и необычные музейные проекты. В нашем документальном цикле — истории о том, как музеи могут идти в ногу со временем и отвечать потребностям посетителей.

В следующих сериях цикла показаны или будут показаны в ближайшие дни ещё несколько необычных российских музеев:

30 апреля — Пермь. Музей современного искусства PERMM;

1 мая — Коломна. Музей пастилы;

2 мая — Тотемское музейное объединение;

3 мая — Омский музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля;

7 мая, 13:00 — Ивановский музей промышленности и искусства;

8 мая, 13:00 — Музей деревни Учма Ярославской области;

9 мая, 13:45 — Музей истории Екатеринбурга;

10 мая, 13:45 — музеи «Альтес Хаус» и «Дом китобоя» в Калининграде.

Проект «Рабочий посёлок. Детали» / кадр из фильма "Музеи без границ"

Между тем команда музея создала и обнародовала фильм о проекте «Рабочий посёлок. Детали» (0+). Этот музыкальный перформанс был показан единственный раз 19 декабря 2021 года. В фильме его создатели — художница Марина Алексеева, композитор Владимир Раннев, куратор Наиля Аллахвердиева и председатель совета Рабочего посёлка Анастасия Мальцева — рассказывают о том, почему реконструкция исторического микрорайона силами сообщества жителей — уникальное для России явление; как провести интервью людей с совершенно разным опытом общественных событий и сложить из них пьесу; как вторгнуться в жилые пространства и установить в квартирах посреди книг, цветов и кастрюль 38 проекторов, а затем запустить их синхронно; как жители целого дома должны были на несколько дней стать частью команды создателей; как музыканты МАСМ и N’Caged репетировали на лестничных площадках; как маленькая кошечка села на окно, служившее экраном, и стала частью истории…

кадр из фильма "Музеи без границ"

Рабочий посёлок в Мотовилихинском районе Перми — уникальный архитектурный объект, памятник конструктивизма 1920-х годов, в проектировании которого принимали участие архитекторы немецкой школы Баухаус. Одновременно это и уникальный социальный эксперимент: в последние годы восстановление Рабочего посёлка является инициативой его жителей, это российский прецедент реанимации конструктивистского наследия усилиями горожан. Историческая и социальная составляющие стали основой для работы художницы Марины Алексеевой и композитора Владимира Раннева, обратившихся за материалом об истории и современной жизни посёлка к тем, кто в нём проживает.

проект «Рабочий посёлок. Детали» / кадр из фильма "Музеи без границ"

«Рабочий посёлок. Детали» — это история о жителях и для жителей, рассказанная самими жителями. Их прямая речь стала текстом для музыки перформанса, а их квартиры — местом действия: в комнатах и на кухнях дома №77 по ул. Уральской были размещены 38 синхронизированных друг с другом видеопроекторов, экранами для которых служили окна дома, закрытые полупрозрачной калькой. В некоторых окнах располагались музыканты — вокальный ансамбль N’Caged и Московский ансамбль современной музыки. Таким образом, сценой в этом перформансе стал сам дом, а залом — двор перед ним.

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