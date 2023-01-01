В 2023 году «Т Плюс» уложила 59,6 тысяч кв метров нового асфальта после ремонтов в Перми Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В ходе подготовки к стартовавшему отопительному сезону 2023-2024 Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» заасфальтировали 59685 кв. метров дорог и тротуаров. В местах перекладки и ремонтов трубопроводов отопления и горячего водоснабжения восстановлено покрытие площадью более чем 33 хоккейных катка. Все объекты улично-дорожной сети приведены в надлежащее состояние для обеспечения комфорта горожан.

В ходе ремонтной кампании в столице Прикамья теплоэнергетики использовали 3900 тонн песчано-гравийной смеси (ПГС), 5300 тонн асфальтобетонной смеси и 7830 тонн щебня. По технологии, с применением асфальтобетона, ПГС и щебёнки укладывается основа будущего асфальта. От надежности дорожного покрытия напрямую зависит сохранность теплосетевых коммуникаций, особенно, если они проложены под дорогой или в месте большого пешеходного потока.

Также в 2023 году «Т Плюс» активно занималась восстановлением газонов в городской черте, проведя отсыпку 39 тыс. кв. метров грунта под садовые культуры. Благодаря этому продолжается комплексное озеленение муниципального пространства и улучшается экологическая обстановка краевой столицы. Газоны как важные элементы улично-дорожной сети приводятся в порядок в обязательном порядке.

«Восстановление благоустройства — обязательный этап подготовки к отопительному сезону. Ресурсоснабжающая компания обеспечивает подачу тепла в жилые дома и социальные объекты, и гарантирует перспективное развитие элементов уличной среды. Наш обязательный принцип — всегда улучшать состояние пермских улиц в местах проведения ремонтов», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Для повышения безопасности пешеходного и автомобильного движения вдоль проезжей части установлено 790 бортовых камней. Это гарантирует организацию потоков пешеходов и водителей в местах расположения новых теплосетевых коммуникаций. Кроме того, применение бордюров из износостойких материалов позволяет продлить срок эксплуатации дорог и тротуаров.

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