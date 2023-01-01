Артисты Пермской филармонии выступили на Международном симпозиуме «Орган в XXI веке» Поделиться Твитнуть

22 ноября артисты Пермской краевой филармонии с успехом выступили в Москве в рамках Международного симпозиума «Орган в XXI веке», ежегодно проводимого Российской академией музыки им. Гнесиных.

Накануне Всероссийского дня органа и в преддверии 20-летия пермского органа программа, подготовленная к юбилею уникального инструмента солистами краевой филармонии Евгенией Камянской и «Хорус-квартетом», прозвучала в одном из крупнейших соборов столицы — Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской.

В концерте с символическим названием «Прославляя небеса» были исполнены произведения И.С. Баха и Ф. Листа, композиции, созданные музыкантами-органистами прошлых эпох, а также сочинения пермских авторов: Н. Широкова, Г. Лукиных, И. Ануфриева.

Программа вечера была не только представлена в разных, в том числе, уникальных партитурах (например, «Сексардская месса» венгерского классика для органа и мужского хора), но и прозвучала в разных локациях собора. Органные шедевры были исполнены на одном из крупнейших в России духовых органов швейцарской фирмы Kuhn, произведения a capella в исполнении "Хорус-квартета" прозвучали в зрительном зале, вокальные и хоровые сочинения наполнили пространство собора с высоты хоров (внутреннего балкона).

Солисты Пермской краевой филармонии уже не в первый раз выступают в столице, каждый раз представляя московской публике уникальные композиции и редкие премьеры.

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