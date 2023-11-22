Пермские вузы могут создать на базе нового кампуса совместный центр компетенций Он позволит учебным заведениям объединиться для участия в нацпроектах Поделиться Твитнуть

Президиум Совета ректоров Пермского края 22 ноября провёл заседание, на котором обсуждалась реализация в Прикамье федеральных и национальных проектов. Инициатором обсуждения выступила ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская.

Все девять расположенных на территории Пермского края государственных вузов сегодня активно включены в реализацию национальных и федеральных проектов. Масштаб участия охватывает 15 нацпроектов, причём не только в сфере образования, но и в сферах здравоохранения, социального благополучия, культуры, спорта и других важных для экономики страны направлениях.

Людмила Дробышева-Разумовская акцентировала внимание коллег на эффективном взаимодействии пермских вузов в реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты».

«Все наши вузы являются бенефициарами кампуса мирового уровня, и здесь объединительные подходы позволили нам при поддержке регионального Правительства, создать 11 межвузовских лабораторий и вывести на новый уровень взаимодействие с индустриальными партнерами. Участвуя в деятельности по выполнению показателей национальных и федеральных проектов, вузы получают ряд преимуществ. Это и развитие материально-технической базы и совершенствование направлений деятельности. Кроме того, позитивные эффекты проявляются и во внешнем взаимодействии, что непосредственно сказывается на укреплении имиджа наших вузов», — отметила ректор ПГИК.

Участники заседания сошлись во мнении, что необходимо дальнейшее развитие механизмов обмена эффективными практиками и межведомственного взаимодействия. Таким механизмом может стать, например, создание на базе межвузовского кампуса центра компетенций, который будет представлять собой «экосистему» проектной деятельности пермских вузов.

«Для наших вузов кампус стал объединяющей площадкой и здесь у нас плодородная почва для совместной работы. Такой принцип взаимодействия можно применять и для совместного участия вузов в проектной деятельности. Как мы знаем, «вход» в федеральные и национальные проекты осуществляется на конкурсной основе. Но сегодня мы можем обсуждать применение таких объединительных механизмов для участия в конкурсах с объединенной межвузовской заявкой, по модели консорциумов», — предложил проректор по приоритетным проектам Пермского национального исследовательского политехнического университета Павел Волегов.

Дальнейшее обсуждение вопроса запланировано на декабрь 2023 года в ходе Стратегической сессии по реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в Перми.

Напомним, межвузовский кампус международного уровня, который создаётся в Перми, будет находиться в микрорайоне Камская долина в правобережной части Перми. В состав кампуса войдут учебно-лабораторный комплекс, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и гостиничный комплекс более чем на 5 тыс. мест для учащихся и преподавателей.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.