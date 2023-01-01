Главным тренером «Амкара» может стать Константин Зырянов Поделиться Твитнуть

Константин Зырянов / фото: тг-канал «ФНЛ с Ильевым»

ФК «Амкар», ищущий сейчас главного тренера, проявляет интерес к 46-летнему Константину Зырянову, который недавно покинул «Черноморец». Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым». Также отмечается, что интерес к специалисту проявляет столичное «Торпедо».

Ранее в «Амкаре», вылетевшим в дивизион «Б» Второй лиги, решили не продлевать контракт с главным тренером Иваном Черенчиковым и со всем тренерским штабом.

Отмечается, что Зырянов — пермяк, местная легенда, провёл за «Амкар» 171 матч (забил 48 голов). Также известно, что решение о наставнике в уральском клубе будет принято после того, как его президент Валерий Чупраков встретится с губернатором края.

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