Андрей Стрельцов «Парма» проиграла на выезде БК «Самара» Это восьмое поражение пермской баскетбольной команды в чемпионате Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетболисты «Пармы» провели очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Самаре подопечные Евгения Пашутина встретились с одноимённым клубом. Встреча ​ прошла в упорной борьбе, и всё решил один бросок. Итог поединка 85:83 в пользу волжан.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пармы» Айзея Риз. Ему удалось записать на свой счёт 25 очков и 9 голевых передач.

Пермский клуб одержал четыре победы при восьми поражениях и остался после этой игры на 11-м месте в турнирной таблице.

Следующий матч пермская команда проведёт тоже на выезде — 26 ноября «Парма» сыграет в Саратове против БК «Автодор».

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