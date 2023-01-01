Продлено ограничение движения грузовиков по федеральным трассам в Прикамье Поделиться Твитнуть

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства» продлило ограничение движения грузового автомобильного транспорта по федеральным трассам в Пермском крае. Причина — обильные снегопады. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.

Большегрузам запрещено движение по трассам М-7 «Волга» на территории Большесосновского муниципального округа, Очёрского, Нытвенского, Краснокамского городских округов и Р-242 «Пермь — Екатеринбург» на территории Пермского и Кунгурского муниципальных округов и в Суксунском городском округе до 18:00 23 ноября.

Ранее движение грузового транспорта ограничили до 23 ноября на региональных дорогах Прикамья.

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