Екатерина Артёмова На региональных дорогах Прикамья ограничено движение грузового транспорта Ограничения будут действовать по 23 ноября Поделиться Твитнуть

На региональных дорогах Пермского края с 21 по 23 ноября включительно ограничено движение грузовых транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых превышает 25 тонн. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта.

Ограничено движение по следующим дорогам: Восточный обход Перми, Кунгур — Соликамск, Кунгур — Соликамск — Горнозаводск, Пермь — Березники, Полазна — Чусовой, Большая Соснова — Частые, а также от Горнозаводска до границы Свердловской области и от села Черновского до границы Удмуртской Республики.

«Просим водителей с пониманием отнестись к ситуации на дорогах. Данные ограничения введены в целях вашей же безопасности», — отметили в краевом минтрансе.

В краевой госавтоинспеции пояснили, что ограничения вводятся из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее из-за сильного снегопада и плохой видимости было введено ограничение движения грузового транспорта на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-242 Пермь—Екатеринбург».

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