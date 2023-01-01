По федеральным трассам в Пермском крае закрыли движение для грузовиков Ограничения вводятся из-за неблагоприятных погодных условий Поделиться Твитнуть

До окончания сегодняшних суток (до 23:59 21 ноября 2023 года) введено ограничение движения грузового транспорта на трассах М-7 «Волга» и Р-242 Пермь—Екатеринбург». Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

Ограничения введены из-за сильного снега, ограниченной видимости и мороси.

В ФКУ уточнили, что на М-7 «Волга» запрет на движение грузовиков вводится на участке «км 339+707 — км 506+33», а на Р-242 Пермь—Екатеринбург — на отрезке «км 009+154 — км 160+387».

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временному ограничению, быть аккуратными в пути и беречь себя!» — добавили в «Упрдор «Прикамье».

По данным ГИС-Центра ПГНИУ, снегопад в крае усиливается, дальность видимости в аэропорту уже упала до 800 м. Осадки с переменной (временами высокой) интенсивностью продолжатся до вечера.

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