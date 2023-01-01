Максим Артамонов Пермские антимонопольщики проверяют производителей куриных яиц У ведомства есть подозрения в картельном сговоре Поделиться Твитнуть

Яйцо

Константин Долгановский

Пермское УФАС организовало проверку производителей куриных яиц в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Ведомство оценит действия компаний на предмет картельного сговора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки Пермское УФАС сделает выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства. Если будут установлены факты нарушения, то будут возбуждены антимонопольные дела, а компаниям грозят оборотные штрафы.

Напомним, в середине ноября стало известно, что территориальные органы антимонопольного ведомства направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. ФАС также направило запросы в 10 федеральных торговых сетей. Крупные ритейлеры должны предоставить антимонопольщикам сведения о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на куриные яйца.

Поводом для проверки стали жалобы пользователей соцсетей, которые начали публиковать фотографии ценников на куриные яйца. В частности, цена за один десяток яиц высшей категории в одном из магазинов Перми составила 160 руб.

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