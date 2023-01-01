Максим Артамонов Пермские антимонопольщики проверяют цены на куриные яйца Ранее пермяки пожаловались на резкое подорожание Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС, территориальные органы антимонопольного ведомства направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. После того как ведомство получит информацию, будет проанализирована обоснованность повышения цен на эту продукцию.

Кроме того, ФАС уже направило запросы в 10 федеральных торговых сетей. Крупные ритейлеры должны предоставить антимонопольщикам сведения о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на куриные яйца.

В конце прошлой недели пользователи соцсетей начали публиковать фотографии ценников на куриные яйца. В частности, цена за один десяток яиц высшей категории в одном из магазинов составила 160 руб.

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