Екатерина Артёмова Прокуратура оспаривает передачу краевым властям полномочий в сфере образования Суд рассмотрит заявление надзорного органа в декабре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края подала в краевой суд исковое заявление к региональному Законодательному собранию. По информации в картотеке суда, заявление было подано 16 ноября. Предварительное судебное заседание назначено на 18 декабря этого года.

Спор относится к категории административных дел об оспаривании нормативных правовых актов. В пресс-службе суда «Новому компаньону» пояснили, что прокуратура просит признать недействующим со дня принятия п. 1 ст. 1 закона Пермского края № 230 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края».

Указанный закон был принят Законодательным собранием Пермского края в сентябре этого года. В пункте, который оспаривает прокуратура, речь идёт о передаче с муниципального уровня на региональный полномочий по назначению и увольнению руководителей городских общеобразовательных организаций. Надзорный орган выступал против перераспределения этих полномочий ещё на этапе обсуждения законопроекта. Стоит отметить, что вопросы по поводу передачи данных полномочий возникали и у управления аналитической и законотворческой деятельности самого заксобрания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.