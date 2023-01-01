Алёна Бронникова Власти урежут финансирование программы по модернизации ЖКХ в Пермском крае Причиной стало сокращение выплат из федерального бюджета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в три раза сократится объём финансирования программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры региона. Соответствующее постановление о внесении изменений в документ опубликовано на сайте краевого правительства.

Общий объём финансирования программы на первом этапе, с 2023 по 2024 год, снизится с 3,3 до 1,1 млрд руб. Из них средства Фонда развития территорий (оператора программы) составят 699,3 млн вместо указанных в документе от 20 апреля 2023 года 2 млрд руб., средства бюджета Пермского края — 275,9 млн вместо планируемых ранее 797,3 млн руб. Из местных бюджетов будет выделено 138,5 млн вместо 398,3 млн руб., из внебюджетных источников — 17 млн вместо 53 млн руб. Объёмы финансирования программы на втором этапе, с 2025 по 2027 год, не определены.

«Данное решение принято в связи с сокращением федерального финансирования. Отметим, что краевая поддержка по этим направлениям осталась на прежнем уровне», — прокомментировали «Новому компаньону» в минЖКХ Прикамья.

В течение первого этапа реализации программы в регионе планируется обновить более 95 км инженерных сетей тепловодоснабжения, водоотведения и реконструировать очистные сооружения. В целом будут реализованы 18 проектов в восьми муниципалитетах.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения запланирован в сёлах Бичурино, Брюзли и Печмень Бардымского округа, в ЗАТО Звёздный и Чайковском. Отремонтировать тепловые сети с высоким уровнем износа власти намерены до конца 2024 года в Осе, Верещагино, Чернушке и п. Всесвятском Чусовского округа. В следующем году в п. Юго-Камский приступят к реконструкции очистных сооружений, построенных ещё в 1974 году. Модернизация позволит очищать 400 куб. м сточных вод в сутки.





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