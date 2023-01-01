Алёна Бронникова В рамках модернизации ЖКХ в Пермском крае обновят 95 км инженерных сетей Работы запланированы в восьми муниципалитетах региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение 2023 и 2024 года в Пермском крае обновят свыше 95 км инженерных сетей тепловодоснабжения и водоотведения, а также реконструируют очистные сооружения в рамках программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры региона. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на осуществление программы предусмотрено 1,1 млрд руб., из которых средства краевой казны составят около 700 млн руб.

«Сфера жилищно-коммунального хозяйства находится на особом контроле. От того, насколько эффективно функционируют коммунальные объекты и системы, зависит качество жизни граждан. В регионе активно ведётся работа по запуску новой программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Благодаря ей уже до конца следующего года качество коммунальных услуг повысится для 14,1 тыс. человек», — сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В рамках программы в восьми муниципалитетах региона запланирована реализация 18 проектов. Капитальный ремонт сетей водоснабжения запланирован в сёлах Бичурино, Брюзли и Печмень Бардымского округа, в ЗАТО Звёздный и в Чайковском. Отремонтировать тепловые сети с высоким уровнем износа власти намерены до конца 2024 года в Осе, Верещагино, Чернушке и п. Всесвятский Чусовского округа.

В следующем году в Юго-Камском начнётся реконструкция очистных сооружений, построенных ещё в 1974 году. По информации краевого МинЖКХ, у сетей большой износ, поскольку в них поступают все стоки от населения и объектов социального, культурного и бытового назначения. Обновлённые сооружения позволят очищать 400 куб. м сточных вод в сутки и повысят качество и надёжность услуги для 5 тыс. местных жителей. Закончить работы планируется до конца 2024 года.

Ранее президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрил проект программы модернизации ЖКХ в Пермском крае. Оператором программы в регионах страны является ППК «Фонд развития территорий».





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