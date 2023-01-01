Андрей Стрельцов В «Молоте» один игрок ярославского «Локомотива» заменил другого Ротация прошла в рамках соглашения между клубами Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

В «Молот» командирован нападающий Александр Волков. 20-летний хоккеист провёл в рамках КХЛ 40 матчей. В текущем сезоне Волков сыграл 12 матчей за ярославский «Локомотив» и отметился тремя (1+2) баллами по системе «гол+пас».

В то же время, как сообщает пресс-служба клуба, Пермь покинул Никита Кирьянов. Он вернулся в расположение ярославского «Локомотива». На его счету 18 матчей, в которых он набрал 5 (1+4) баллов за результативность.

Напомним, между командами существует соглашение, согласно которому игроки клуба из КХЛ могут в течение сезона выступить за «Молот».

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