На площади у вокзала Пермь II заработал пункт приёма на военную службу Процедура заключения контракта в пункте максимально упрощена Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На площади возле железнодорожного вокзала Пермь II заработал мобильный пункт приёма на военную службу по контракту. Он разместился в специальном брендированном павильоне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Здесь можно узнать информацию об условиях и местах прохождения службы и оставить заявление на заключение контракта с минобороны (заявления принимаются от жителей 18-65 лет).

В администрации также отметили, что процедура поступления на службу по контракту в этом мобильном пункте максимально упрощена.

Режим работы павильона: с понедельника по четверг с 16:00 до 19:00, в пятницу с 16:00 до 18:00.





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