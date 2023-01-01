Экс-министр культуры Прикамья возглавил комиссию по укреплению традиционных ценностей Она создана в Общественной палате региона Поделиться Твитнуть

Игорь Гладнев

Константин Долгановский

В Общественной палате Пермского края создана новая специальная комиссия по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Возглавит её директор школы инженерной мысли им. Соловьёва, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, бывший министр культуры Прикамья (с 2013 по 2017 год) Игорь Гладнев. Об этом пишет ВЕТТА.

В состав нового органа также войдут общественные деятели, представители сферы образования, СМИ, духовенства.

Комиссия займётся противодействием деструктивной идеологии, укреплением традиционных ценностей, общероссийской гражданской идентичности и самобытности, вопросами межнациональных и межрелигиозных отношений.

Ранее сообщалось, что в Перми появится совет по сохранению исторической памяти. В него также войдёт Игорь Гладнев.

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