Максим Артамонов Власти Перми создадут совет по сохранению исторической памяти Его возглавит мэр Эдуард Соснин Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми планирует создать Совет по сохранению исторической памяти, который должен возглавить глава города Эдуард Соснин. Эти данные следуют из соответствующего постановления мэрии. Документ опубликован на сайте администрации и сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу (завершится 22 ноября).

Заместителем председателя совета планируется назначить и.о. заместителя главы администрации Перми Екатерину Мальцеву. Всего же в новоиспечённом органе будет 22 чел. Это чиновники городской и краевой администрации, депутаты, общественные деятели и один краевед.

В частности, в состав совета планируется включить экс-министра культуры Пермского края, а ныне председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества Игоря Гладнева, председателя совета регионального отделения «Движения первых» Александра Мясникова, директора ГБУК «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» Наталию Семакову и др.

В документе говорится, что задачами органа станут «сохранение исторической памяти о событиях отечественной истории среди жителей Перми, популяризация исторических знаний о подвигах жителей Перми в период разных исторических событий».

Напомним, ранее, 14 ноября, члены комитета Пермской городской думы по социальной политике одобрили включение в состав этого совета депутатов Антона Мелюхина и Геннадия Сторожева. Во время обсуждения этого решения завязалась дискуссия. Депутат Сергей Медведев поинтересовался, чем будут заниматься депутаты в новоиспечённом органе. Присутствующий на заседании руководитель департамента по культуре и молодёжной политике администрации Перми Василий Головин рассказал, что на уровне краевой власти существует совет по сохранению исторической памяти на территории региона, и аналогичный совет сейчас создаётся на территории отдельного муниципалитета — Перми.

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