Максим Артамонов В Пермской думе поспорили о необходимости создания новых патриотических советов Дискуссия завязалось при выборе депутатов в совет по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В состав недавно созданного муниципального совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне на территории Перми будут направлены городские парламентарии Антон Мелюхин и Геннадий Сторожев. За такое решение проголосовали большинство членов комитета гордумы по социальной политики на заседании 14 ноября. С докладом по вопросу выступила председатель комитета Наталья Рослякова.

Во время обсуждения этого решения депутат Сергей Медведев поинтересовался, какие функции будут выполнять парламентарии в новоиспечённом органе.

«Мне интересно, чем они будут заниматься? У нас потерялась память о Великой Отечественной войне? Или они с плакатами будут ходить «Помним войну»?» — спросил депутат.

Присутствующий на заседании руководитель департамента по культуре и молодёжной политике администрации Перми Василий Головин рассказал, что на уровне краевой власти существует совет по сохранению исторической памяти на территории региона и аналогичный совет сейчас создаётся на территории отдельного муниципалитета — Перми.

«Этот комитет будет заниматься основными направлениями по сохранению исторической памяти как в части образовательной деятельности, так и проведения массовых мероприятий, потому что сегодня мы очень много говорим о патриотике, о воспитании молодого поколения, о том, что не должны забывать свою историческую память. Комитет как раз и будет курировать направление этой работы», — сказал чиновник.

Далее между Сергеем Медведевым и Василием Головиным состоялся диалог.

— Я правильно понимаю, вы говорите: «мы много говорим о патриотике, исторической памяти, но мы хотим создать ещё одну комиссию». То есть этого «много» не хватает на данный момент?

— Работа должна быть системной и постоянной. Если мы будем отрывками заниматься, то никакого эффекта и результатов это не принесёт.

— Вы хотите сказать, что народ сопротивляется тому, что историческую память доносят? Я не понимаю, у нас есть агрессия какая-то или отклонение, что кто-то не верит в эту историческую память?

Отвечая на вопросы депутата, Головин решил зачитать цитату из положения о создании совета. В документе говорится, что задачами органа являются «сохранение исторической памяти о событиях отечественной истории среди жителей Перми, популяризация исторических знаний о подвигах жителей Перми в период разных исторических событий», отметил начальник профильного департамента мэрии.

После этого в обсуждение включился депутат Василий Кузнецов, который высказался за включение своих коллег в состав совета. Аргументируя своё мнение, депутат пояснил: «Важнее не то, что кому-то чего-то не хватает, а то, что любой вопрос нуждается в коллегиальном обсуждении и принятии коллегиального решения, потому что это всегда единственно правильный выход».

Парламентарий сослался также на то, что в прошлом созыве он сам принимал участие в 40 комиссиях.

О проекте решения высказалась и Наталья Рослякова.

«Вообще, тема о Великой Отечественной войне, мне кажется, очень актуальна и особенно находится на острие», — сказала Рослякова. Она пояснила, что с прошлого года работает с новой молодёжной организацией «Движение первых», и сейчас важна «актуализация больших и мощных задач», среди которых — «разговоры о важном» в школах, подъём государственного флага и создание знамённых групп.

В итоге решение было рекомендовано рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Пермской городской думы в ноябре.

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