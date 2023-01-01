В центре Перми демонтируют вывески ресторана быстрого питания и элитного фитнес-клуба Всего в списке 29 вывесок Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов подписал распоряжение о принудительном демонтаже трёх десятков вывесок, которые не приведены в соответствие с городскими стандартами. Демонтаж планируется провести в пятницу, 24 ноября. Документ опубликован на сайте мэрии.

В перечень вывесок, которые предполагается снять, вошли вывески магазина «Детский мир» (ул. Крисанова, 12), ресторана быстрого питания Rostic's (ул. Крисанова, 12), языкового центра «Британия» (ул. Пушкина, 15), бара «Наташа» (ул. Сибирская, 16), фитнес-клуба Word class (ул. Пермская, 33) и др.

Снятые вывески будут отправлены на хранение, а затем утилизированы.

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