Мэр Перми рассказал об условиях парковки у ТРК «Семья» С 2024 года она перейдёт в собственность муниципалитета и станет платной Поделиться Твитнуть

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, после того, как части территории парковки у гипермаркета «Семья» в собственность города, условия для посетителей торгово-развлекательного центра, которые приезжают на автомобилях, существенно не изменятся. Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте.

Дело в том, что у «Семьи» закончился договор аренды на 250 парковочных мест со стороны Революции, и со следующего года парковка на этой территории будет обслуживаться городской администрацией.

«Участок перед гипермаркетом Семья — это муниципальная собственность, участок долгое время был в аренде, она сейчас закончилась. Принято решение организовать там плоскостную парковку. Пользуясь эфиром, скажу ещё раз: максимум, за что они будут платить жители, приезжая в гипермаркет, — это за 6 часов стоянки. Если они будут стоять больше шести часов, платить будет не надо. Соответственно, если постояли два часа — заплатили за два часа. Поэтому для жителей города, я уверен, даже в таком негативном сценарии не изменится ничего, а в позитивном сценарии будет гораздо дешевле. При этом мэрия устроит качественную парковку у этого торгового центра», — пояснил чиновник.

До изменений посетители гипермаркета, которые приезжали на автомобилях, первые два часа могли оставлять машина на парковке бесплатно, а затем стоимость составляла 50 руб. за час.

Напомним, в ноябре мэрия решила включить участок для стоянки автомобилей около ТРК «Семья» (со стороны ул. Революции) в систему муниципальных плоскостных парковок. Этот муниципальный участок сейчас находится у ТРК в аренде, комплекс вносит за него арендную плату, несёт ответственность за содержание. Сообщалось, что в 2024 году функции по обслуживанию парковки перейдут к городским властям.

На парковке со стороны ул. Революции на муниципальном участке расположены около 250 мест. В собственности ТРК находится другая наземная парковка — со стороны ул. 25 Октября (вмещает 144 авто). Ещё более 600 мест есть на подземных и наземной парковке вдоль здания ТРК и со стороны ул. Островского. На них условия стоянки останутся без изменения.

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