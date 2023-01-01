Алёна Бронникова Жительница Перми вернула себе пост директора в инвесткомпании и отсудила 3,6 млн рублей Ранее женщине пришлось уволиться из-за конфликтов с руководством Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Прикамья помогли жительнице Перми восстановиться в должности директора Пермского филиала ООО «Компания Брокеркредитсервис». Как уточнили в пресс-службе ведомства, ранее ей пришлось написать заявление об увольнении из-за конфликтов с руководством.

«В отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили исполнительные листы о восстановлении пермячки в должности директора Пермского филиала ООО «Компания Брокеркредитсервис» и взыскании в её пользу среднего заработка за время девятимесячного вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов на оплату услуг представителя на общую сумму свыше 3,6 млн руб.», — рассказали в краевом ГУФССП.

С должности директора женщине пришлось уйти в связи с психологическим давлением её непосредственного начальника, который также формировал о ней отрицательное мнение в коллективе. Увольняться она не планировала, а своим заявлением хотела привлечь внимание службы безопасности или руководства компании к возникшей проблеме.

Так как помощи от работодателя она не дождалась, решила обратиться в суд. Без внимания не остался тот факт, что у женщины на иждивении находится ребёнок-инвалид. Суд встал на её сторону. Организацию обязали восстановить пермячку в должности и выплатить ей компенсацию за нарушенные трудовые права.

В рамках исполнительного производства руководство предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. При невыплате денежных средств пострадавшей компания может лишиться принадлежащих ей престижных иномарок. На данный момент для обеспечения исполнения обязательств приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий с транспортными средствами Mercedes-Benz Maybach, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Caravelle. Взыскание обращено также на денежные средства, находящиеся на счетах должника в кредитных организациях.





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