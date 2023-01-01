Главой Краснокамска вновь стал Игорь Быкариз За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов местной думы Поделиться Твитнуть

Игорь Быкариз

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты Краснокамской городской думы единогласно проголосовали за избрание действующего главы округа Игоря Быкариза руководителем администрации. Об этом сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».

В начале ноября на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснокамска заявки подали три человека: Игорь Быкариз, начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков и временно безработный Андрей Золотарёв. В итоге конкурсная комиссия выбрала двух основных кандидатов — Игоря Быкариза и Илью Куличкова.

Игорь Быкариз ранее возглавлял Коми-Пермяцкий округ. Пост главы Краснокамска он занял в конце 2018 года. В этом году пятилетний срок его полномочий истёк.

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