Максим Артамонов Определены два основных кандидата на должность главы Краснокамска Это действующие чиновники местной администрации Поделиться Твитнуть

Григорий Соловьёв

По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Краснокамского округа будут претендовать два руководящих чиновника: действующий глава муниципалитета Игорь Быкариз и начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков. Об этом сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».

На следующей неделе, 22 ноября, депутаты местной думы должны выбрать главу муниципалитета.

Напомним, в начале ноября на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснокамского городского округа заявки подали три человека: действующий глава муниципалитета Игорь Быкариз, начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков и Андрей Золотарёв, временно безработный.

Игорь Быкариз, ранее возглавлявший Коми-Пермяцкий округ, занимает пост главы Краснокамска с конца 2018 года. В этом году пятилетний срок его полномочий истекает.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.