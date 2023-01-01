Максим Артамонов
Определены два основных кандидата на должность главы Краснокамска
Это действующие чиновники местной администрации
По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Краснокамского округа будут претендовать два руководящих чиновника: действующий глава муниципалитета Игорь Быкариз и начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков. Об этом сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».
На следующей неделе, 22 ноября, депутаты местной думы должны выбрать главу муниципалитета.
Напомним, в начале ноября на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснокамского городского округа заявки подали три человека: действующий глава муниципалитета Игорь Быкариз, начальник управления экономического развития администрации округа Илья Куличков и Андрей Золотарёв, временно безработный.
Игорь Быкариз, ранее возглавлявший Коми-Пермяцкий округ, занимает пост главы Краснокамска с конца 2018 года. В этом году пятилетний срок его полномочий истекает.
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