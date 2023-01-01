В Перми состоится межрегиональная выставка-форум «Агротехнологии-2024» Представителей сельхозпредприятий приглашают принять участие в мероприятии Поделиться Твитнуть

В Перми с 13 по 16 февраля 2024 года состоится одно из главных ежегодных профессиональных событий в сфере сельского хозяйства Прикамья. Ежегодная межрегиональная выставка-форум «Агротехнологии-2024» пройдёт на площадке культурно-выставочного центра «Пермь Экспо».

Руководителей сельхозпредприятий и агрохолдингов, технологов, агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, студентов профильных специальностей приглашают принять участие. В рамках деловой программы форума запланировано более 30 мероприятий общероссийского и регионального уровней.

Специалисты обсудят актуальные вопросы развития отрасли в регионе, современные технологические решения агропромышленного комплекса, вопросы кадровой обеспеченности и повышения квалификации. В дискуссии примут участие представители Правительства Пермского края и федеральные эксперты.

«Выставка является масштабной площадкой по установлению деловых контактов. Даты проведения форума выбраны не случайно. Насыщенная деловая программа и широкий ассортимент выставочной экспозиции позволят сельхозпроизводителям более эффективно подготовиться к предстоящей посевной кампании», — рассказал министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

Как отмечают в краевом минагро, площадка является эффективной и востребованной для представителей сельхозпредприятий. Так, в прошлом году выставку посетили свыше 1,8 тыс. посетителей, в рамках мероприятия было заключено порядка 100 контрактов, 50% представленной сельхозтехники было продано с экспозиции.

На открытии прошлой выставки губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что региональные власти уделяют особое внимание развитию сельского хозяйства как перспективной отрасли экономики и крупному работодателю на селе. Краевое правительство каждый год направляет на поддержку аграрного сектора более 3 млрд руб., что позволяет повысить урожайность, качество жизни в сельских территориях и создать комфортные условия труда.

В выставке 2024 года ожидается участие более 80 компаний из разных регионов и более 2 тыс. посетителей-специалистов. Познакомиться с программой мероприятия и заявиться на участие можно на сайте: https://agrotech.expoperm.ru.





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