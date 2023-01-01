Максим Артамонов Глава Перми: мэрия контролирует работу краевого подрядчика по уборке улиц С сегодняшнего дня в городе начался обильный снегопад Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

В ходе прямого эфира, который проводил сегодня глава Перми Эдуард Соснин, жители поинтересовались, каким образом контролируется работа краевой дорожно-эксплуатационной службы, которая сейчас занимается содержанием дорог в центре города.

Пермяки задали вопрос: может ли мэрия как-то контролировать работу этой службы?

«Здесь не просто может, мы это и делаем. И наша административно-техническая инспекция контролирует в том числе и работу подрядчика в центральном планировочном районе города Перми. Мы регулярно указываем на те или иные недоработки. Коллеги отрабатывают. Для нас город Пермь един, и наши контролёры оценивают работу абсолютно всех подрядчиков в городе. Более того, ДЭС всегда присутствует на всех наших совещаниях, с нами работает вместе. Поэтому полностью соглашусь с мнением пермяков: у нас жители не должны даже задумываться, с кем и когда были заключены контакты. Цель одна, чтобы улицы были убраны в любой части города», — рассказал чиновник.

Глава города также призвал горожан подкреплять сообщения о не убранном вовремя снеге конкретными адресами и фотографиями нарушений.

«Говорите об этом, будем точечную настройку наших подрядчиков проводить», — призвал горожан чиновник.

Сегодня во всех районах Перми началась работа по ликвидации последствий снегопада. Подрядчикам поставили задачу активизировать уборку снега и не допускать образования снежной каши и гололёда. Ночью и утром, перед началом активного автомобильного и пешеходного трафика, на уборку города вышла 141 единица техники и 155 рабочих.

Напомним, содержание центрального планировочного района Перми в начале этого года было передано с муниципального уровня на краевой. Сейчас обслуживанием дорог в центре города занимается дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», подведомственная минтрансу Прикамья. Работу по содержанию улично-дорожной сети в остальных частях Перми выполняет МКУ «Содержание объектов благоустройства».

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