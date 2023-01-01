Алёна Бронникова Сотрудник колонии в Соликамске, проносивший заключённым наркотики, арестован Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю прокомментировали возбуждение уголовного дела в отношении инспектора отдела безопасности Исправительной колонии № 9 города Соликамска, задержанного с крупной партией наркотиков.

«Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе краевого управления СКР «Новому компаньону».

Сегодня стало известно, что в конце октября сотрудника соликамской ИК-9 задержали с крупной партией запрещённых веществ. Ещё больший объём был найден у него дома. Сотрудники правоохранительных органов установили, что молодой человек, пользуясь служебным положением, поставлял наркотики заключённым, отбывающим наказание в исправительном учреждении.

В настоящее время продолжается комплекс следственных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства.





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