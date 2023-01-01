Алёна Бронникова В Соликамске с крупной партией наркотиков задержан сотрудник ИК-9 Заведено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Соликамске задержали инспектора отдела безопасности Исправительной колонии № 9. Молодой человек доставлял заключённым запрещённые вещества.

По информации telegram-канала Ural Mash, 23-летний Вадим подружился с отбывающими наказание. Пользуясь служебным положением, он доставлял им наркотики, и в конце октября привлёк внимание оперативников.

«Остановили парня на выходе из дома и досмотрели — с собой у инспектора было 1,5 г травки, 1,39 г метадона. Сразу наведались в гости. В квартире нашли 20,9 г травки, 13 г меткатинона, 7 г героина и 1,5 г мефедрона», — сообщает автор публикации.

Сейчас на молодого человека завели уголовное дело по факту оборота запрещённых веществ в крупном размере с использованием служебного положения. По мнению следствия, Вадим вёл деятельность не один, сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех причастных.





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