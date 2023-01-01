Участникам пермской выставки «Образование и карьера» презентовали кампус мирового уровня Будущим студентам и их родителям рассказали о концепции «город в городе» Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Председатель Совета ректоров вузов Пермского края Константин Егоров и глава дирекции кампуса «Будущее Пармы» Дмитрий Красильников презентовали участникам выставки «Образование и карьера» будущий студенческий городок в Камской долине. Мероприятие состоялось на прошлой неделе в краевой столице.

Ученикам, их родителям и учителям рассказали о строительстве кампуса, образовательной политике и сетевых магистерских программах, которые разработаны с учётом потребностей реального сектора экономики Пермского края. Константин Егоров отметил, что академический фундамент краевой системы высшего образования позволяет уже сегодня создавать инновации на стыке научных направлений благодаря поддержке правительства региона в виде создания новой научно-образовательной инфраструктуры.

«Образование будущего представляет синтез научных школ и направлений, например фундаментальной медицины, высшей математики и ИТ-наук, или применение искусственного интеллекта в технологиях образования и воспитания. Важно отметить, что для практической реализации таких масштабных направлений требуется соответствующая инфраструктура», — подчеркнул он.

Межвузовский студенческий кампус мирового уровня «Будущее Пармы» стал одним из основных инфраструктурных проектов «Пермь-300». Константин Егоров напомнил, что ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин говорил о том, что юбилейные мероприятия и новые объекты позволят развить молодёжи уверенность в своих силах и веру в Пермский край.

В дирекции кампуса рассказали, что будущим студентам и их родителям представили также концепцию «город в городе», которая будет реализована в пермском кампусе. Так, на территории студенческого городка в шаговой доступности для проживающих и обучающихся планируется организовать работу привычных сервисов, в том числе магазинов, пунктов выдачи маркетплейсов, кофеен и спортивных секций.

По словам Дмитрия Красильникова, это новый формат проживания и обучения, он предусмотрен Стандартом инновационной образовательной среды Министерства образования РФ. Предусмотренные научно-образовательные кластеры представят новую, современную среду для создания «прорывных технологий».

«Обучающиеся в пермском кампусе смогут погрузиться в науку. Тем более, для этого уже на сегодняшний день разработано 12 лабораторий и 23 сетевые образовательные программы. Важно отметить, что сегодня наука стала сферой, где талантливая молодёжь может найти себя и успешно развиваться в приоритетных направлениях в масштабах страны. Благодаря национальному проекту "Наука и университеты" лучшее образование сегодня можно получить в Пермском крае», — подвёл итоги встречи Дмитрий Красильников.





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