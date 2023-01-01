За четыре дня пермскую выставку «Образование и карьера» посетило 37,5 тысяч участников Одним из ключевых событий стала встреча с известными выпускниками Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

На площадке «Пермь Экспо» в краевой столице 16-19 ноября состоялась 25-ая юбилейная профориентационная выставка-форум «Образование и карьера». За четыре дня мероприятие посетило 37, 5 тыс. школьников, студентов, их родителей и педагогов.

Пермские вузы, техникумы, колледжи и крупнейшие предприятия региона представили свои стенды, где участники могли пообщаться с их представителями и более подробно узнать об учреждениях и самых востребованных специальностях. Будущим абитуриентам и также рассказали об особенностях приёмной кампании следующего года, проходных баллах и возможностях самореализации.

Например, Пермский политех на своём стенде знакомил школьников с печатью на 3D-принтере, устройством авиационного двигателя с помощью VR-очков. Представители Пермского медицинского университета обучали участников выставки делать уколы и накладывать швы. На стенде Пермского агроуниверситета можно было пройти трассу с помощью радиоуправляемых роботов, посадить картошку и собрать сено. Школьникам также рассказывали о целевом приеме и возможностях дальнейшего трудоустройства после окончания учебного учреждения.

В первый день выставки будущим абитуриентам ректоры пермских вузов презентовали свои программы и условия обучения в рамках «Открытого диалога». Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина провела родительское собрание и подробно рассказала о проведении государственной итоговой аттестации в 2024 году. Она также обратила внимание, что в этом году в организации выставки были найдены новые подходы.

«Мы отошли от привычного и стандартного профориентирования ребят и на выставке показываем конкретные профессии и направления. Потенциальные работодатели рассказывают о своих проектах, которые уже со школьной скамьи знакомят ребят с производством. Например, ПАО НПО "Искра", которая участвует в краевом проекте "Первая профессия"», — отметила глава ведомства.

Одним из основных событий форума стала встреча с известными выпускниками «Я выбираю Пермь». О своих достижениях и карьере, возможностях для самореализации в регионе рассказали депутат Госдумы РФ Ирина Ивенских, мэр Перми Эдуард Соснин, генеральный директор ООО «Агрофирма «Труд» Владимир Юшков, директор «Высшей школы авиационного двигателестроения» Тимур Абляз, актёр Театра-Театра Марат Мударисов и соучредитель ресторана «Нолан» Николай Канищев.

В честь Года педагога и наставника организаторы пригласили на встречу преподавателя Эдуарда Соснина, который окончил школу №6 в Лысьве. Татьяна Кандакова (Юдина) — учитель социологии и обществознания, сейчас она — учитель высшей категории и директор лысьвенской школы №3. Она поделилась воспоминаниями о своём ученике, как он часто задавал серьёзные вопросы и этим стимулировал молодого учителя быть всегда готовым к вопросам сверх темы.

Как сообщили в министерстве образования Пермского края, в целом на выставке прошло около 180 мероприятий, в том числе презентация образовательного проекта «Открытый университет» межвузовского студенческого кампуса мирового уровня «Будущее Пармы», возводимого в рамках нацпроекта «Образование», диагностика на определение склонностей к профессиональной деятельности среди школьников от Центра опережающей профессиональной подготовки, «Открытый диалог с работодателями» для студентов.

Губернатор региона Дмитрий Махонин в своём telegram-канале отметил, что будущее Пермского края зависит от молодёжи.

«Поэтому мы хотим заинтересовать выпускников школ продолжать обучение в пермских вузах и строить карьеру здесь. Для этого есть все условия, зачастую ребятам нужно только помочь выбрать подходящее направление», — написал глава региона.





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