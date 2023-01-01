Андрей Стрельцов В Пермь приедет двукратный олимпийский чемпион по хоккею Алексей Касатонов ​ Он примет участие в открытии сезона Ночной хоккейной лиги Прикамья Поделиться Твитнуть

Алексей Касатонов / фото: news.sgnorilsk.ru

Новый сезон регионального этапа Ночной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в субботу, 25 ноября, в СК им. Сухарева. Всего в турнире НХЛ примут участие 29 местных команд. На открытие приедет генеральный директор НХЛ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Алексей Касатонов. Об этом сообщили в минспорта.

Соревнования Ночной лиги носят название Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд, который включает в себя региональные соревнования и финальный этап​ — Фестиваль хоккея, который с 2013 года проводится в Сочи на пяти ледовых площадках олимпийских объектов.

В Перми сезон откроется​ матчем между командами «Гайва» и «Опора России». ​

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