За неделю от коронавируса скончались шесть жителей Прикамья Число заболевших выросло в полтора раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошлую неделю в Пермском крае коронавирусом заболели 2404 человека, 204 госпитализированы. Данные приводит «Рифей» со ссылкой на федеральный оперштаб. За предыдущие семь дней число заболевших было 1551. Рост — 55%.

От COVID-19 в Прикамье за неделю скончалось шесть человек.

В регионе также растёт число заболевших ОРВИ. С 13 по 19 ноября зарегистрировано 18 тыс. случаев заболевания, что выше показателя прошлой недели почти на 26%. Превышен эпидпорог среди взрослого населения.

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