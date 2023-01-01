В Пермском крае превышен эпидпорог по ОРВИ среди взрослых Врачи рекомендуют делать прививки от гриппа Поделиться Твитнуть

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За прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 18 082 случая ОРВИ. Это на 3,7 тыс. больше, чем за предыдущие семь дней. В результате всплеска оказался превышен эпидемический порог среди взрослого населения. Об этом сообщили в пресс-службе регуправления Роспотребнадзора (РПН).

По данным лабораторного мониторинга, в Прикамье всё ещё циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы), но единичные случаи гриппа регистрируются.

В целях профилактики заболеваний в РПН рекомендуют сделать прививку против гриппа. Поставить её можно в поликлинике по месту жительства, в медпунктах предприятий, детских садах и школах, мобильных пунктах.

В ведомстве рекомендовали в местах массового скопления людей надевать маску.

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