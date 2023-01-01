В минтребезе Прикамья опровергли факт взрыва у железной дороги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 21 ноября жильцы дома на ул. Самолётная, 56 в Перми были напуганы резким неопознанным звуком, который они приняли за взрыв. Он якобы раздался недалеко от железнодорожных путей (в том районе проходит ветка Трансиба).

Однако, как сообщили в минтеребезе региона, информация о происшествии на ул. Самолётной и в других районах города не подтвердилась. Служба экстренного реагирования «112» не получала никаких вызовов от граждан, связанных с этим инцидентом.

Как передаёт perm.aif.ru , в министерстве призвали граждан Перми сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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