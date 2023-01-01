Екатерина Артёмова Роспотребнадзор обязал пермский ДЮЦ «Рифей» демонтировать станцию сотовой связи Она была установлена с нарушениями СанПиН Поделиться Твитнуть

ДЮЦ «Рифей»

«2ГИС»

Детско-юношеский центр «Рифей» по ул. Дениса Давыдова, 13 после проверки Роспотребнадзора демонтировал новую базовую станцию сотовой связи МТС. В пресс-службе регионального управления надзорного ведомства пояснили, что установка станции противоречила действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В краевом управлении Роспотребнадзора напомнили, что размещение радиоэлектронных средств (РЭС) связи допускается только после выдачи санитарно-эпидемиологического заключения. Кроме того, с 1 января 2021 года введён запрет на размещение РЭС на территории организаций дополнительного образования. Таким образом, детско-юношеский центр допустил размещение станции с нарушением.

По итогам проверки Роспотребнадзор выдал «Рифею» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, после чего детско-юношеский центр убрал станцию.

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