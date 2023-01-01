Алёна Бронникова Пермь заняла второе место в рейтинге городов-миллионников по качеству жизни Среди лидеров столица Прикамья уступила лишь Казани Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Корпорация ВЭБ.РФ проанализировала данные по качеству жизни в российских городах с населением более миллиона человек и составила рейтинг. Согласно опубликованной информации, Пермь оказалась на втором месте, уступив лишь Казани.

Индекс качества жизни в Перми составил 96,9%, Казани — 100%. Столица Прикамья обогнала по данному показателю Екатеринбург (95,6%), Уфу (94,5%) и Нижний Новгород (94,4%).

Качество жизни оценивалось по нескольким критериям, в том числе по жилищным условиям, доходам и работе, здоровью, образованию, мобильности, благоустройству, природно-экологическим условиям, безопасности, общественной активности и права граждан, проведением свободного времени и удовлетворённости жизнью в городе. В рейтинге приведены данные по 14 городам-миллионникам, Москва и Санкт-Петербург в исследовании не участвовали.

«Такие результаты стали возможны благодаря серьёзной поддержке в реализации городских проектов со стороны федерации и краевого правительства. Воспринимаю результаты рейтинга как стимул для дальнейшего развития. Будем держать планку и дальше», — прокомментировал результаты исследования в своём telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

Кроме того, он обратил внимание, что город стал лидером по нескольким направлениям. Мобильность, или удобство передвижения в городе, выросла за счёт развития улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры (56,8 балла при среднем показателе в кластере — 47,1 балла). Высокие баллы оказались и по критериям жилищных условий (62,4, среднее — 56,7 балла) и благоустройства (70,4, среднее — 60 баллов) благодаря оформлению и озеленению города. Высокая оценка в 62,7 балла, при среднем по кластеру в 57,8 балла, Пермь получила в направлении «Доход и работа», это указывает на хорошие условия для трудоустройства и профессионального развития.

По итогам прошлого года Пермь также вошла в число лидеров по качеству городской среды. Среди городов-миллионников столица Прикамья оказалась на седьмом месте, отстав от Екатеринбурга всего на одну позицию.





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